شكرا لقرائتكم فايلر يطلب من جهازه المعاون تقريرا عن الوداد قبل مواجهته في نصف نهائي بدوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون اعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي ،قبل مواجهته في نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا عقب قرار الاتحاد الافريقي باستكمال المسابقة وعدم الغاؤها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويضع الجهاز الفني خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الأن، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد أهم أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة وهي البطولة التي سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.

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ويواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائي البطولة.

من ناحية أخرى ، نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد بشأن إعادة تفكير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بشأن الصفقات المُزمع حسمها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ومطالبته بضم حارس مرمى أو ظهير أيمن للفريق بعدما سبق ورفض تدعيم هذين المركزين، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المدرب السويسرى لم يُغيّر قناعاته بشأن هذا المراكز وجدد تأكيداته أن الأهلى لا يحتاج ضم حارس مرمى بعد رحيل شريف إكرامى لبيراميدز، ولا يحتاج ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى لنفس النادى، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن احتياجات فايلر للموسم الجديد معروفة ومُحددة وجارٍ العمل على تنفيذها.