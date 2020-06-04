شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط لإقامة «وديات» قبل استئناف الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن الأندية الإنجليزية حصلت على الضوء الأخضر لإقامة مباريات ودية تحضيرية فيما بينها تمهيدا لاستئناف منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج» خلال الموسم الجارى، وأكدت الصحيفة أنه تمت الموافقة على إقامة مباريات ودية لكن بشروط وضوابط مشددة.

أضافت أن من أبرز شروط خوض مباريات ودية بين أندية البريميرليج عدم الاستعانة بأى حكام رسميين وتولى أعضاء من الأجهزة الفنية مسؤولية إدارة المباريات، بالإضافة إلى دخول اللاعبين مباشرة لأرض الملعب من سيارتهم قبل الإحماء، ولن يتم استخدام غرف خلع الملابس. أشارت إلى أنه تقرر منع سفر أى فريق لمسافة تزيد على 90 دقيقة لخوض المباريات الودية، بالإضافة إلى ضرورة سفر جميع اللاعبين فى سياراتهم الخاصة.