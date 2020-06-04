صرح محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك صباح اليوم الخميس، أنه في عام 2008 طلب من الثعلب حازم إمام أن يكمل مشواره مع الزمالك ولكنه كلفنه بإعلان اعتزاله.
وقال محمد حلمي في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "جلست مع حازم إمام عام 2008، وطلبت منه أن يكمل في الزمالك إذا لميتعاقد النادي مع عناصر جديدة جيدة، وأخبرني وقتها أنه سيسافر لفرنسا".
وأضاف: "لكن بعد أن عاد من فرنسا، اعتذر حازم إمام لي، وحاولت إقناعه بأن يكمل مشواره الكروي، لأنه مازال لديه الكثير، ولكنه رفض وكلفني بإعلان اعتزاله".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حلمي: طلبت من الثعلب حازم إمام إكمال مشواره الكروي.. لكنه اعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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