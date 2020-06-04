محمد حلمي يكشف سبب التصريحات الهجومية لشيكابالا وإبراهيم صلاح عليه

كشف محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك ، صباح اليوم الخميس، عن سبب التصريحات الهجومية التي أدلى بها شيكابالا و إبراهيم صلاح، عليه في ظل وجوده كمدرب للزمالك.
وقال محمد حلمي في حوار له مع الإعلامي أحمدشوبير عبر برنامجه كلعب أون تايم :" شيكابالا و إبراهيم صلاح هاجموني في فترة تواجدي كمدير فني للزمالك، لأنني لم أضمهم إلى قائمة الفريق في تلك الفترة ، ولم يسافروا معي في مباراة السوبر ، وكان تصريحاتهم الهجومية بسبب الانفعال".
وأضاف :" شيكابالا شخصية طيبة جدا، ولم أضمه في قائمة الفريق التي سافرت معي لخوض مباراة السوبر، بسبب عدم انتظامه في التدريب".
وأتم: "التجاوزات الأخيره وحملات السخرية ضد شيكابالا الأخيرة، غير مقبولة وأرفضها شكلا ومضمونا".
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