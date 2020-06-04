شكرا لقرائتكم خبر عن خصم نسبة المشاركة و الأجانب وتجديد كارتيرون.. ملفات على قائمة الانتظار بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو نادى الزمالك إلى ترتيب عدد من الأمور العالقة المنتظر خلال فترة حظر كورونا متعلقة بالجهاز الفنى واللاعبين و الصفقات الجديدة ، حيث يوجد أكثر من ملف فى قائمة الإنتظار بالقلعة البيضاء وأبرزها خصم نسبة المشاركة من اللاعبين لحين وضوح رؤية عودة الدورى من عدمها خلال المرحلة المقبلة.

و يرصد الخليج 365 أبرز الملفات قيد الانتظار فى الزمالك بالتقرير التالى :

فضل مجلس إدارة نادى الزمالك، الاستمرار في سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى في مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، حيث أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال استمرار الوضع الحالي بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الإدارة بصدد الإعلان عن إتمام ثنائى أجنبى جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق والاستعداد لموسم قوى، لافتًا إلى إن الفارس الأبيض سيبرم 3 صفقات فى الموسم الجديد، من بينهم ثنائى أجنبى ،حيث قال رئيس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، إنه بالفعل إقترب من اتمام التعاقد مع ثنائى أجنبى -رافضًا ذكر أسمائهم- مؤكدًا إنه ينتظر مرحلة توقيع العقود فقط بعد أن تم الاتفاق على كل شيئ، ومن بعدها سيتم الإعلان عن إتمام الصفقتان.

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ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عن عقده جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحديث معه حول تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، قائلا عن ذلك الملف، "قطعنا مشوارا جيداً وهنجدد قريب جداً لكارتيرون وسيتم الإعلان بصورة رسمية عن هذا الأمر".