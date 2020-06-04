شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: بقاء رمضان صبحي في الأهلي مكسب كبير للمنتخبين الأول والأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه يوجد تفاهم بينه وبين حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وأن الأولوية للمنتخب الأول لو طلب أي لاعب من المنتخب الأولمبي في المنافسات القادمة، ونجهز أنفسنا لتقديم شي مميز في الأولمبياد وليس للمشاركة الشرفية فقط.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: بقاء رمضان صبحي في صفوف الأهلي سيكون مكسب كبير لمنتخب مصر الأول والأولمبي، وأتمنى لو تمكن الأهلي من شرائه رغم علمي بارتفاع سعره، وهو قائد حقيق للمنتخب ولديه إمكانيات خاصة

اختتم حديثه بأنه يتابع عمر مرموش المحترف في فولفسبورج الألماني وسبق له المشاركة في 6 مباريات وهو من القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي ، وأعتبر أن قرار مشاركة مواليد 97 في الأولمبياد بعد تأجيله كان قرارا صائبا وكنا من أوائل المنتخبات التي طالبت بذلك.

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وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر يونيو 2021 موعداً لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتان وديتان من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى الحالى، سواء بالاستكمال أو بالإلغاء، حتى يتحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذى يشهد توقفات كثيرة مثل بطولة أمم أفريقيا 2021 وكأس العالم العسكرية وكشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الأيام المقبلة.