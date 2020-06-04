شكرا لقرائتكم خبير اللوائح الرياضية : الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي صاحبة الفصل في معايير نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلال عبد اللطيف ، خبير اللوائح الرياضية، أن الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي صاحبة الفصل في الحق في وضع معايير نادى القرن

وأضاف خبير اللوائح الرياضية، في تصريحات تلفزيوينة|، قائلا ان الزمالك يحق له المالبة في كل الوقت بحقه في قضية نادى القرن بلجوئه الى الكاف ثم الاتحاد الدولى الفيفا وأيضا المحكمة الدولية الرياضية

وقال أن وزارة الشباب والرياضة ستحقق في التبرعات التي دخلت خزينة الاهلى فقط مضيفا أن النادى الأهلي ليس له شأن فى الأموال التى تم دفعها لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء قبل الانتخابات.

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وواصل عبد اللطيف حديثه قائلا : "ما تم دفعه من تركي آل الشيخ للخطيب قبل الانتخابات ليس للنادى الأهلي شأن فى هذا الأمر على الإطلاق".

وتابع طلال قائلا : "القانون يقر بأنه عند التبرع للنادي يجب على المسؤولين إخطار الجهة الإدارية، واللجنة الوزارية ستعتمد على كافة الأموال التى دخلت خزينة النادى فقط".

وأستكمل خبير اللوائح قائلا أن المادة 25 من اللائحة تجبر الاهلى على رد التبرعات فور اخطار الوزراة لأنها المسئولة ماليا واداريا