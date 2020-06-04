شكرا لقرائتكم رابح ماجر: منتخب مصر خيب الآمال في بطولة أمم أفريقيا والجزائر استغل للفوز باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية عن خروج منتخب مصر الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها البلاد وتوج بها المنتخب الجزائري الشقيق.

ووصف رابح ماجر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن منتخب مصر فريق قوي للغاية وقبل البطولة وحتى خروجه المبكر كان المرشح الأول للقب وكلنا بما فيهما أنا وليس المنتخب الجزائري خاصة وأن الفراعنة كانوا يخوضون البطولة على أرضهم ووسط جماهيرهم بخلاف المساندة الجماهيرية الكبيرة التي تلقونها خلال فعاليات الكان، بالإضافة الى تواجد عناصر قوية وعالمية على رأسها محمد صلاح.

أضاف رابح ماجر أن منتخب بلاده استطاع أن يستفيد من خروج الفراعنة المبكر أمام جنوب أفريقيا ونجح في حسم اللقب بأداء قوي وجماعية ما جعله بطل أفريقيا عن جدارة.

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وقال ماجر أن الندية الشديدة بين أندية ومنتخبات شمال أفريقيا سببها المنافسة الشرسة بين الجميع على البطولات والألقاب لأن الجميه يسعى الى الفوز بالألقاب وهو ما يضع المواجهات شديدة الحساسية.

وأوضح ماجر أنه سعيد للغاية بالتألق الشديد للمصري محمد صلاح في الدوريات الأوروبية بالإضافة الى رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وأشرف حكيمي الذي يعتبره صغير السن وأمامه المستقبل الكبير في البطولات الكبرى.