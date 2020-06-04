هل يعود الدوري العام 20 يوليو المقبل.. وزارة الرياضة تكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء حول عودة النشاط

كشف وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول عودة الدوري الممتاز يوم 20 يوليو القادم، بناء على الاجتماع الذي جري بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقالت وزارة الرياضة إنه لا صحة لما تردد عن عودة الدوري الممتاز يوم 20 يوليو القادم، وأن قرارات اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء تم تأجيلها للأسبوع المقبل، مضيفا أننا ملتزمون بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، ولا حديث الآن عن عودة النشاط الرياضي إلا بقرار من رئيس الوزراء في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد علق النشاط كرة القدم حتى نهاية شهر مايو الجاري، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي، إنه اعتبارا من منتصف يونيو المقبل سيتم عودة الأنشطة الرياضية تدريجيا، كما ستفتح النوادي ومراكز الشباب بإجراءات محددة.