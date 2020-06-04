شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يكشف كواليس اقامة تدريبات الأهلي في السيرك بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والكرة المصرية السابق واقعة مثيرة حدثت معه خلال مسيرته مع الفريق الأحمر بمباراة في تنزانيا بإحدي الرحلات الافريقية، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات إعلامية :" كنا في رحلة افريقية مع الأهلي خلال شهر رمضان وكان موعد السيرك القومي المصري هناك تزامناً مع وجودنا، ولم يكن هناك ملاعب للتدريب أو فندق إقامة جيدة.

وأضاف وليد صلاح الدين أن الأهلي تدرب وسط السيرك تحت قيادة كابتن أنور سلامة وحدثت العديد من الأمور الغريبة التي لم نراها من قبل وقام رضا عبد العال باللعب مع الثعابين وقام بالجري خلف أسامة عرابي ، كاشفاً أن السيرك كان ابطاله من المصريين، كما كشف وليد صلاح الدين كواليس احدى مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان والتي أقيمت الساعة 2 الظهر في عز الحر، ونجحنا في الفوز بها بهدف نظيف أحرزه محمد رمضان.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

Advertisements