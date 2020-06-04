شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: لا نمانع تتويج الأهلى بدرع الدورى.. وحسام حسن يتدخل فيما لا يعنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي أنه لا يمانع تتويج الأهلي ببطولة الدوري العام حال الغائه هذا الموسم، مشدداً أن المشكلة تكمن في تحديد الهابطين والصاعدين للبطولة في الموسم الجديد ، وهو الأمر الذي يدرسه صانعي القرار في الوقت الحالي، وقال سمير حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"لابد من التأني قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري للحفاظ على سلامة جميع العاملين في المنظومة ..جميع الأندية تعاني من أزمات مالية ونأمل في تدخل الدولة لحل تلك الأزمات متوقعاً حدوث أزمة في بطولة الدوري العام في الموسم المقبل حال استكمال الموسم الحالي.

وأضاف سمير حلبية أنه سيكتفي بما قدمه لنادي المصري كاشفاً أنه لن يترشح مُجدداً لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه تقدم في العمر ويحتاج للراحة خلال الفترة المقبلة، نافياً وجود أي خلافات بينه وبين اعضاء مجلس الإدارة الحالي.

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وتابع حلبية أن النادي يتابع مع وزارة الشباب والرياضة اجراءات بناء ستاد نادي المصري الجديد في بورسعيد، كاشفاً أن إدارة ناديه لم تفكر في اعادة التؤام حسن بعد رحيل ايهاب جلال خاصة وأن العميد هو من قرر الرحيل وليس إدارة النادي.

وكشف سمير حلبية أن سر الأزمة مع حسام حسن أنه يتدخل فيما لا يعنيه مؤكداً أن مجلس الإدارة يرفض إعادة من ترك النادي، مشدداً أن الإدارة تثق في قدرات طارق العشري المدير الفني الحالي للفريق، متابعاً :"ايهاب جلال هو من تقدم باستقالته أكثر من 5 مرات ونحن لم نقرر إقالته كما تردد بعد سوء النتائج.