شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر عن موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو الزمالك اتصالات ودية بأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لمعرفة موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، وهل سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق وفقا لما تردد مؤخرا، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن وجود اتصالات بين الزمالك والجبلاية للتأكد من تطبيق القرار من عدمه حتي يتم توفيق أوضاع الأجانب المتواجدين في الزمالك والمرتبطين بعقود ومعارين لأندية أخرى، وكذلك للاستقرار علي عدد اللاعبين الأجانب الذين سيتعاقد معهم الزمالك في الموسم المقبل.

وحددت إدارة الكرة بنادي الزمالك شروطا جديدة ومواصفات فنية للاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي ان يكون اللاعب الأجنبي دولي مع منتخب بلاده في اخر 3 مواسم بصفة منتظمة، وألا يزيد عمره عن 25 عاما لتكون فرص إعادة تسويقه مرة أخرى كبيرة، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك معظم السير الذاتية للاعبين الأجانب المعروضين علي النادي، وترفض إدارة الزمالك المجازفة بمكان لاعب اجنبي في قائمة الموسم المقبل بضم لاعب غير دولي تكون فرص فشله مع الفريق كبيرة.

من ناحية أخرى يجهز مسئولو الزمالك راتب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لمنحه دفعة واحدة، خاصة قبل تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، بعدما أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع باتريس كارتيرون على التجديد، وأن المدرب الفرنسي سيوقع على العقود الجديدة في الأسبوع المقبل بعدما أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذى تم معه حول كل البنود الخاصة بالتجديد، ويرتبط المدرب الفرنسى بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم .