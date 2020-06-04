شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يعلن موعد الكشف البدنى على لاعبى الحرس تحسبا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود، عن وضع موعد لخوض اللاعبين كشف اللياقة البدنية يوم 15 من الشهر الجارى بشكل فردى لكل لاعب استعدادا لعودة التدريبات الجماعية فى حالة أعلان عودة النشاط الرياضى من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اتحاد الكرة المصرى .

وأوضح محمد حليم أنه قام بوضع خطة تدريب بالاشتراك مع الجهاز الفنى لرفع الكفاءة البدنية للاعبين خلال المرحلة الحالية حيث يقوم اللاعب بالتدريب على الجرى لمدة 25 دقيقة يوميا و إجراء التدريب أون لاين مع زملائه مساء بالإشراف مع مدرب اللياقة البدنية .

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وينتظر المدير الفنى لفريق حرس الحدود قرار عودة التدريبات الجماعية لبدء اختبارات اللاعبين الأفارقة والوقوف على مستواهم البدنى والفنى قبل التعاقد معهم حيث تم عرض أكثر من لاعب على الجهاز الفني للفريق من بعض السماسرة، ويأتى هذا القرار من قبل الجهاز الفنى لفريق حس الحدود من أجل المقارنة بين اللاعبين الاجانب الموجودين بالفريق حالياً وبين الذين سيتم أختبارهم للوقوف على مستوى كل منهم وإختيار الأفضل .

وأنشأ الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود جروب للاعبى الفريق عبر الـ" واتس أب " لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وإرسال برامج التدريب وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.

وأجرى محمد حليم اتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا"، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم لحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.