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رياضة | تعرف على تفاصيل مران ليفربول ومشاركة صلاح

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل مران ومشاركة صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، مرانه مع فريقه اليوم الأربعاء، في التدريبات استعدادًا لعودة الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب طويل دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس .

وعاد ليفربول للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري بعد توقفه لمدة طويلة، إثر تفشي ، حيث يسعى الجهاز الفني للريدز لتجهيز اللاعبين من أجل استعادة اللياقة البدنية، والفنية.

وبهذا المران يكون الريدز هو أول فريق إنجليزي يعود إلى التدريبات الجماعية بعد موافقة الأندية على استئناف النشاط، حيث التزم اللاعبون الفترة السابقة بالبقاء في المنزل وممارسة التدريبات الفردية واتباع النظام الغذائي تحت إشراف الجهاز الفني.

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