بالصور..محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول

شارك النجم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، مع فريقه خلال تدريبات اليوم استعدادًا لعودة الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب طويل.
ويستعد ليفربول للمشاركة في الدوري بعد توقفه لمدة طويلة،منذ شهر مارس الماضي اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، ويسعى الجهاز الفني للريدز لتجهيز اللاعبين من أجل استعادة اللياقة البدنية، والفنية.
وأعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، عن عودة منافسات البريميرليج رسميًا، يوم ١٧ يونيو المقبل.
ويتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري الانجليزي ، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف، ويفصله انتصارين فقط من أجل حسم لقب البريميرليج بشكل رسمي.
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