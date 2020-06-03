باريس سان جيرمان يخطط لخطف «ديست» قبل برشلونة وبايرن ميونخ

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للظفر بتوقيع الظهير الأيمن لنادي أياكس الهولندي سيرجينو ديست خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل منافسة من برشلونة وبايرن ميونخ.

وحسب شبكة ESPN الأميركية، فإن اللاعب دخل في دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان وأصبح أحد أهداف الفريق في السوق الصيفي.

وارتبط اسم «ديست»، صاحب الـ 19 عامًا، بكل من برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني إذ يحظى باهتمام الناديين، فيما أكدت الشبكة الأمريكية أن بطل الدوري الفرنسي سيتحرك للتعاقد مع اللاعب في حال فشله في حسم صفقة ضم مدافع لاتسيو الإيطالي آدم ماروسيتش.

ومن المنتظر أن تتكلف صفقة التعاقد مع المدافع الأمريكي، والذي ينتهي عقده مع فريقه الهولندي في 2022، قرابة الـ 20 مليون يورو.

وشارك المدافع الدولي الأمريكي في 20 مباراة هذا الموسم مع أياكس في الدوري الهولندي ونجح خلالها في صنع 5 أهداف لزملائه بينما لم يسجل هو أي أهداف.

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