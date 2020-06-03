ظهير ليستر على قائمة أولويات تشيلسي في انتقالات الصيف

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الظهير الأيسر نادي ليستر سيتي الإنجليزي بن شيلويل ضمن قائمة أولويات نادي تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة في ظل سعي البلوز لتدعيم خط دفاعهم في الموسم الجديد.

وحسب موقع «ذا أثلتيك» البريطاني، فإن المدير الفني للنادي اللندني فرانك لامبارد عازم على إضافة ظهير أيسر جديد لفريقه مع فتح سوق الانتقالات، فيما وضع أعينه على «شيلويل»، الذي ساهم بقوة في احتلال فريقه المركز الثالث هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ويرتبط اللاعب بعقد مع الثعالب حتى عام 2024، فيما قد يمثل سعره عائقًا أمام تشيلسي لإتمام التعاقد معه إذ قد يصل إلى 85 مليون جنيه إسترليني، حسب التقرير البريطاني.

وشارك اللاعب صاحب الـ 23 عامًا في 28 مباراة مع ليستر سيتي هذا الموسم بجميع البطولات ونجح خلالهم في هز الشباك مرتين فيما صنع 4 أهداف أخرى.