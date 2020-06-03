شكرا لقرائتكم نجم بايرن السابق: إلغاء الدوري الفرنسي "خطأ كبير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر ويلي سانيول، النجم السابق للمنتخب الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كان خطأ كبيرا، خاصة بعد أن نجحت عودة منافسات الدوري الألماني منتصف الشهر الماضي.
وأضاف سانيول في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية : المشكلة تكمن في أن قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي اتخذ في وقت مبكر للغاية. والآن تنظر الجماهير الفرنسية إلى ألمانيا، ولا شك في أن الكثيرين يشعرون بالغيرة.
وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي في أواخر أبريل الماضي إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جيرمان متصدر المسابقة باللقب، بينما أشار سانيول إلى أن أحد أسباب اتخاذ القرار يكمن في حقيقة حصول العديد من الأندية بالفعل على عائدات البث التليفزيوني.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم بايرن السابق: إلغاء الدوري الفرنسي "خطأ كبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.