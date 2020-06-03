شكرا لقرائتكم هاري كين ينتظر عودة الدوري الإنجليزي بفارغ الصبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه يتطلع بحماس للعودة إلى الملاعب، وذلك مع استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارا من 17 يونيو الجاري.

ويغيب المهاجم الإنجليزي عن الملاعب منذ بداية العام الجاري بسبب إصابة في الفخذ وقد جاءت فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتمنحه الفرصة في المشاركة بالمراحل الأخيرة من الدوري هذا الموسم.

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وقال كين في تصريحات لموقع نادي توتنهام على الإنترنت: لا أطيق انتظار العودة من جديد، كانت فترة الغياب عن المباريات طويلة، خاصة وأن النادي شهد انضمام لاعبين بارزين، وأرغب في التواجد على الملعب معهم. أتطلع إلى العودة واللعب مع الفريق مجددا.

وأشار كين إلى أنه متحمس للعب مع اثنين من العناصر الجديدة في صفوف توتنهام، وهما جيدسون فيرنانديز وستيفن بيرغوين.

وأضاف : بدأنا مؤخرا في التدرب معا، تعرضت للإصابة في أول يناير، لذلك لم أمر بعد بتجربة اللعب أو الاحتكاك مع جيدسون وستيفن، رغم أنني شاهدت لعبهما بالطبع.

وأضاف : الفريق يبدو بحال جيدة. جميع العناصر لائقة ومستعدة للمضي قدما، ونكون في أقوى مستوياتنا عندما تكون جميع عناصر الفريق بحال جيد. سنواصل العمل الجاد اعتبارا من الآن وحتى المباراة الأولى وأتمنى أن نقدم مستويات قوية في المباريات التسع الأخيرة.