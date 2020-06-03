شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استرجاع الأموال والهدايا.. تركي آل الشيخ: سأساهم بها في صندوق «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، من جديد على بيان النادي الأهلي أمس الثلاثاء، والذي قرر فيه رفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «البوست الاخير في هذا الموضوع... محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي.. وكنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب».

وتابع: «من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أساهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة، في صندوق تحيا مصر، لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير».

واختتم كلامه قائلا: «عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا إيد واحدة في المرة قبل الحلوة».

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