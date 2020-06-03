شكرا لقرائتكم أيمن المزين يتسائل عن الاجراءات الاحترازية للاعبي طنطا في حالة عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسائل أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن الاجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عودة النشاط الرياضي للحفاظ على سلامة اللاعبين من وباء كورونا، بعدما أكدت رئاسة الوزراء أن النشاط الرياضي سيعود منتصف يونيو الجاري، حيث يرى مدرب طنطا أن الخطورة من استئناف المسابقات الرياضية تهدد الرياضيين بشكل كبير في ظل تزايد أعداد المصابين بشكل يومي.

وقال المزين في تصريحات خاصة: الأجواء باتت صعبة جداً لاستئناف الدوري، وإذا عادت المسابقة ووجدنا أحد اللاعبين قد أصيب بكورونا ماذا سنفعل وتها هل سنعزل الفريق بالكامل لمدة 14 يوماً حتى نتأكد من سلامة باقي اللاعبين ونمنع انتشار العدوى.

أضاف المدير الفني لطنطا: لن تسطيع كل الأندية تحمل تكلفة الاجراءات الاحترازية مثل إجراء المسحات بشكل مستمر للإطمئنان على اللاعبين، فرصة استئناف الدوري أصبحت صعبة في الوقت الحالي.

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في سياق متصل، تقوم اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى بمتابعة الحالة الصحية للعاملين فى النادى وأخذ بعض الاحترازات الطبية استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضى وفتح مقر النادى تدريجيًا وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن النشاط الرياضي في مصر سيعود يوم 15 يونيو الجاري وبشكل تدريجي وتجريبي حتى نهاية الشهر ذاته.

واطمأن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على الرباعى الأفريقى والذين يتوجدون بمدينة طنطا ويتواجدون بمقر النادى يوميًا بسبب توفير الطعام لهم وأداء بعض التمرين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى، وتابع أيمن المزين تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميًا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل، وحذر اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب، وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات.

كما طلب مسئولو بعض الأندية من اتحاد الكرة في حالة عودة بطولة الدوري الممتاز أن يتم اللعب على ملاعبها وعدم نقلها لملاعب أخرى، خاصة أن هناك ملاعب تستطيع استضافة المباريات بصورة طبيعية مع توفير كامل الاحترازات الطبية التى سيتم استخدامها سواء في التدريبات أو المباريات، وذلك توفيرا للنفقات على الأندية واتحاد الكرة، خاصة أن إقامة فريق خارج المحافظة سيحمله تكاليف إقامة فى الفنادق و إيجار ملاعب للتدريب والمباريات، وعدهم مسئولو الجبلاية بدراسة هذا الأمر فور تحديد الموقف النهائي الخاص باستئناف بطولة الدورى من عدمه.