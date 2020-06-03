شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف موقف احمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد شوبير، على إصابة زوجة وبنات اللاعب أحمد فتحي بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19). وقال شوبير ، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": ألف سلامة علي زوجة الكابتن أحمد فتحي وبناته.. ربنا يشفيهم على خير بإذن الله.. الحمد الله الكابتن أحمد فتحي سليم تماماً». كانت نورا إسماعيل، زوجة فتحي قد أعلنت إصابتها وبناتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19). وكتبت زوجة فتحي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ادعوا لنا.. إحنا كورونا أنا وبناتي». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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