شاهد.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت نورا إسماعيل، على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" :"ادعولنا احنا كورونا انا و بناتي". التواصل الإجتماعي "فيس بوك" :"ادعولنا احنا كورونا انا و بناتي". وكانت الساعات الماضية شهدت تعرض بعض الرياضين للإصابة بفيروس كورونا، على رأسهم الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، والإعلامي كريم رمزي، المذيع بقنوات "اون تايم سبورتس"، كما توفى والد حسين عبدالدايم مخطط أحمال الأهلي السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



بعض الرياضين للإصابة بفيروس كورونا، على رأسهم الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، والإعلامي كريم رمزي، المذيع بقنوات "اون تايم سبورتس"، كما توفى والد حسين عبدالدايم مخطط أحمال الأهلي السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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