سحر عبدالحق تنفي وجود أي جبهات داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

نفت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، صباح اليوم الأربعاء، وجود أي جبهات داخل اللجنة، وانهم يعملون من خلال نقاش بين جميع الأعضاء.

قالت سحر عبد الحق في حوارها مع الإعلامي أحمد شوبيرعبر برنامجه

ملعب أون تايم: "هناك تعاون بين كل أعضاء اللجنة الخماسية ولا صحة لوجود جبهات داخل اتحاد الكرة "

وأضافت : " محمد فضل نشيط جدا وحريص على متابعة

كل كبيرة وصغيرة في الاتحاد، ونتناقشجميعا علي أي قرار من خلال جروب الواتس أب في حالة عدم تواجدنا بمقر الجبلاية ".

وأتمت : " أحرص على متابعة محمود سعد المدير الفني للاتحاد وهو بحالة جيدة حاليا عينة محمود سعد تحولت من إيجابية لسلبية اليوم ،وننتظر نتيجة الغد" .