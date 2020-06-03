جمال حمزة : كنت الأحق بالمشاركة مع المنتخب في أمم إفريقيا 2006

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أنه تعرض لظلم بعدم اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في أمم إفريقيا 2006. 2006. وقال حمزة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " كنت الأحق بالتواجد في قائمة منتخب مصر مع حسن شحاته في 2006". بالتواجد في قائمة منتخب مصر مع حسن شحاته في 2006". وأضاف نجم الزمالك السابق " المستوى الفني لي في ذلك الوقت كان يؤهلني للمشاركة على أي لاعب".

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