شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرنر» يهدد أحلام ليفربول فى انتقالات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن موقف تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، من الانتقال إلى أى نادٍ آخر غير ليفربول فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وارتبط اسم فيرنر بقوة بالانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، فى ظل رغبة متبادلة من جانبه ومن جانب يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز.

وقالت الصحيفة إن فيرنر مستعد للانضمام إلى تشيلسى أو مانشستر يونايتد، ولكن فقط إذا استسلم ليفربول فى محاولات ضمه.

وأوضحت أن الأندية الإنجليزية الثلاثة مترددة حاليًا فى دفع الشرط الجزائى فى عقد اللاعب، والذى تبلغ قيمته 49 مليون جنيه إسترلينى، حيث يقدر اللاعب حاليا بـ30 مليون إسترلينى. فى الوقت نفسه، حذر الرئيس التنفيذى لنادى لايبزيج من أى خطوة مستقبلية للتوقيع مع فيرنر، مؤكدًا أنه لن يتم تخفيض سعره.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرنر ما زال متفائلًا بشأن الانتقال إلى ليفربول، بينما ينظر فى العروض الأخرى إذا أوقف الريدز مفاوضات ضمه.

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