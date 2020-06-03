شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر برشلونة لا تتوقف بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الكتالونية، أن إدارة نادى برشلونة الإسبانى تسعى إلى محاولة البحث عن عروض مناسبة للعديد من نجومه، الذين تراجعت مستوياتهم مؤخرًا، لأسباب فنية أو بسبب الإصابات، بعد التعاقد معهم بمبالغ ضخمة فى فترات الانتقالات الماضية.

وأبرم برشلونة مجموعة من التعاقدات التى احتلت مراكز متقدمة بين الأغلى فى تاريخ كرة القدم فى السنوات الأخيرة، حيث تعاقد مع البرازيلى فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 140 مليون يورو، الفرنسى عثمان ديمبيلى من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، والفرنسى أنتوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

ووقع برشلونة كحال معظم أندية كرة القدم فى أزمة اقتصادية، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى أوقف النشاط الرياضى فى معظم أنحاء العالم، كما أن عودة المنافسات المنتظرة فى شهر يونيو المقبل لن تكون مثالية، فى ظل خسائر عوائد الحضور الجماهيرى.

وقالت الصحيفة إن النادى الكتالونى يأمل فى إيجاد عرض للتخلص من كوتينيو مقابل 80 مليون يورو، بعدما فشل اللاعب فى التأقلم مع الفريق، رغم محاربته للانضمام إلى صفوفه قبل ما يقرب من عامين. وأعار برشلونة لاعبه البرازيلى إلى فريق بايرن ميونخ الألمانى فى الموسم الحالى، وتواجد فى العقد المبرم بين الناديين بند يتيح أحقية حصول بايرن على خدمات كوتينيو بشكل نهائى عقب نهاية الموسم، إلا أن النادى البافارى أبلغ برشلونة رسميًا عدم نيته تفعيل البند.

يأمل برشلونة أيضًا فى إعارة كوتينيو لموسم جديد، بمقابل يقترب من 10 ملايين يورو، تبعًا لبعض التقارير الإسبانية، أملًا فى انسجامه مع أحد الأندية، خاصة فى الدورى الإنجليزى الممتاز، الذى تألق فيه سابقًا بشكل ملفت بقميص ليفربول.

المدافع الفرنسى صامويل أومتيتى أيضًا أصبح أحد اللاعبين الذين يأمل برشلونة فى إيجاد وجهة مناسبة لهم، بعدما كان اللاعب أحد أفضل مدافعى العالم قبل عامين، وخشى برشلونة بشدة رحيله فى ذلك الوقت، مما دفعه لتجديد تعاقده.

وكان التعاقد مع أومتيتى من صفوف ليون عام 2016 يتضمن شرطًا جزائيًا يتيح للاعب أحقية الرحيل مقابل 60 مليون يورو، وهو ما وضع النادى الكتالونى تحت ضغط كبير، فى فترات تألق اللاعب، خشية رحيله مقابل المبلغ الذى أصبح فى متناول العديد من الأندية، بعد التغيرات التى طالت سوق انتقالات اللاعبين، ليغرى مدافعه بعقد جديد يتضمن امتيازات مالية أفضل، مقابل رفع قيمة الشرط الجزائى.

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لكن بعد إصابات عديدة نالت من اللاعب وأبعدته عن التشكيل الأساسى فى الفترات الأخيرة، يأمل برشلونة فى التخلص من أومتيتى عقب نهاية الموسم الحالى، وأكدت العديد من التقارير الإسبانية أن النادى الكتالونى سيقبل بالحصول على 30 مليون يورو فقط، نظير انتقال أومتيتى.

واحدة من أبرز المفاجآت فى الأنباء المتعلقة بسوق الانتقالات المقبلة، تمثلت فى إشارة صحيفة سبورت الكتالونية لقبول برشلونة فكرة التخلى عن جناحه الشاب عثمان ديمبيلى، مقابل 42 مليون يورو فقط. وتعرض ديمبيلى لإصابات عديدة منذ انضمامه لصفوف الفريق الكتالونى، مما قلص استفادة برشلونة من خدماته، بعدما كان أحد أبرز المواهب المبشرة فى عالم كرة القدم، كما دفعت الأزمة الاقتصادية نادى برشلونة لمحاولة تخفيض ميزانية رواتبه، مما فتح الباب أمام رحيل النجم الشاب بمقابل غير متوقع.