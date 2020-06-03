شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: قرارات الأهلي «هزلية».. و3 من أعضاء المجلس رفضوها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الصادر الثلاثاء، واصفًا القرارات التي وردت خلاله بـ«الهزلية».

وقال «منصور»، خلال مداخلته هاتفية في برنامج «زملكاوي» الذي يعرض على قناة «الزمالك» ويقدمه الإعلامي خالد الغندور، إنه لم يكن ينوي التعليق على الأمر لولا إقحام محمود الخطيب للزمالك في الأمر.

وعن تهديد النادي الأهلي بتقديم بلاغ ضد الزمالك من قبل المستشار القانوني محمد عثمان، موجهًا رسالة لمحمود الخطيب: «يا أخ.. محمود عثمان ده كان محامي في مكتبي وأنا طارده لأنه نصب على موكلة وخد منها 5000 جنيه وباع قضيته، وشوف سجل إخواته وأرجع للإدارة العامة للمخدرات وشوف تاريخه».

وأضاف أن «هذا الشخص هو المحامي الخاص بمحمد أبوتريكة وكان قدم بلاغ ضد القوات المسلحة، وادعى أن الرئيس السابق محمد مرسي قد خٌطف»، وتابع: «بتحداه لو أنا كذاب يطلع يكذبني».

واستطرد رئيس نادي الزمالك: «البيان الصادر عن النادي الأهلي صدر بالإجماع، في حين أن 3 من أعضاء مجلس إدارة النادي بينهم خالد مرتجي، تواصلوا مع حمادة إسماعيل الذي يعمل مع تركي آل الشيخ ليبلغوه برفضهم لتلك القرارات».

Advertisements