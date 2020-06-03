شكرا لقرائتكم جمال حمزة: لحد دلوقتي مش فاهم معايير تتويج الأهلي بلقب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال لاعب الزمالك السابق إن الزمالك يتميز عن الأهلي بالمهارة ويقل عنه في اللعب الجماعي، موضحا أن الفترة من 1999 وحتى 2004 أفضل فتراته الكروية مع الزمالك.

وأضاف "حمزة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الثلاثاء "مباريات القمة أمام الأهلي هي المباريات الأفضل بالنسبة لي، والمباريات القوية هي التي تحدد اللاعب المميز".

وعن أزمة نادي القرن قال حمزة: "لحد دلوقتي مش فاهم معايير تتويج الأهلي بلقب نادي القرن".

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وختم بأن الجيل الحالي للزمالك مكتمل وقادر على تحقيق انجازات قياسية.

في سياق متصل اقترب الدوري المصري الممتاز بشكل كبير من عودة مبارياته المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، حسب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، التي كشف فيها أن الدولة ملتزمة بالعودة التدريجية للنشاط الرياضي بداية من منتصف يونيو المقبل.

وأكد صبحي قبل أيام أنه لن يعود النشاط الرياضي إلا بعد وضع إجراءات واضحة من قبل لجنة مشكلة من القطاعين الصحيين في وزارتي الشباب والرياضة والصحة، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدراسة جميع السيناريوهات التي حدثت في الدول، بجانب متابعة الدوري الألماني لمعرفة إمكانية تكرار السيناريو في مصر.