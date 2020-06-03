شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يُعلق على قصة التوقيع لبيراميدز بعد أزمة (زيزو_سعيد) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، على التصريحات التى أدلى بها هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز ونفى خلالها تصريحات عبد العزيز عبد الشافى المستشار الفنى للفريق، والذى أكد أن بيراميدز نجح فى اتمام التعاقد مع "إكرامى" والحارس سيكون لاعبًا فى الفريق بداية من الموسم المقبل.

قال إكرامى فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "تشرفت بتصريحات المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن امكانية انتقالي لصفوفهم الموسم المقبل و اؤكد علي ما أشرت اليه في فبراير الماضي اني سوف اكون اول من يعلن عن وجهتي المقبلة و في التوقيت المناسب،شكر مستحق لادارة و مسئولي نادي بيراميدز علي الاحترافية و التوضيح".





هانى سعيد تعمد نفى المستشار الفنى للفريق، حيث قال زيزو فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل"، موضحا أن انتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمثل أزمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج.

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بعدها قال هانى فى تصريحات تليفزيونية، إن النادي لم يتعاقد مع شريف إكرامي بشكل رسمي، وحتى الآن لا يوجد أي تعاقد رسمي تم بين بيراميدز وشريف إكرامي، موضحًا أن تصريح عبد العزيز عبد الشافي فهم بشكل خاطئ ولم يكن القصد توقيع الحارس، ومشددا على أن النادي لا يجد أزمة في إعلان تعاقده مع أي لاعب حصل بالفعل على توقيعه مثلما حدث مع أحمد فتحي الذي تعاقد معه بيراميدز وأعلن ذلك عبر قنواته الرسمية.

عاد سعيد ليؤكد على أن إكرامي حارس رائع وإضافة هائلة لأي فريق ولكن ليست هناك أي خطوة للتوقيع معه ليتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي رغم أنه أصبح لاعبًا حرًا بإعلانه الرحيل النهائي والنادي حال تعاقد مع لاعب سيعلن عنه بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية.