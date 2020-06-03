عودة ألكانتارا إلى التدريبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بايرن ميونيخ، أمس الثلاثاء، أن تياجو ألكانتارا لاعب خط الوسط عاد للتدريبات الجماعية، بعدما غاب عن آخر 3 مباريات للفريق بسبب مشكلة عضلية.

وذكر بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني بفارق 7نقاط عن أقرب مطارديه، أن تياجو شارك في المران الجماعي ومن المتوقع أن يعود للفريق يوم السبت، في مباراته أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس.