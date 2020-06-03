شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء باليوم العالمي للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي، اليوم الأربعاء، فعالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وذلك بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية لتضاف إلى سلسلة الفعاليات الرياضية الافتراضية التي تم تنظيمها مؤخراً. وشهد التسجيل إقبالاً من الجمهور والرياضيين وممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية، ووصل عدد المشاركين في الفعالية حتى الآن إلى ما يزيد على 150 مشاركاً من الجنسين، وتم رصد جوائز للمشاركين.

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