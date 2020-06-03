اخبار الرياضه

احتفاء باليوم العالمي للدراجات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي، اليوم الأربعاء، فعالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وذلك بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات لتضاف إلى سلسلة الفعاليات الرياضية الافتراضية التي تم تنظيمها مؤخراً. وشهد التسجيل إقبالاً من الجمهور والرياضيين وممارسي ركوب الدراجات الهوائية، ووصل عدد المشاركين في الفعالية حتى الآن إلى ما يزيد على 150 مشاركاً من الجنسين، وتم رصد جوائز للمشاركين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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