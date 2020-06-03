شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى " لايف الخليج 365 " : أزارو فى الزمالك فى يناير للرد على صفقة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن هناك بعض الوكلاء بدأوا فى عرض المغربي وليد أزارو للتوقيع واللعب لنادي الزمالك فى يناير المقبل مقابل عرض مالي كبير ورغبة الزمالك فى الرد على صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا للأهلي فى يناير الجاري.

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تابع الإعلامي محمد شبانه فى " لايف الخليج 365 " مسئولو النادي الأهلي يحاولون اقناع المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي بتمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم ، ويغري الأهلي ازارو برفع راتبه من 800 ألف دولار إلي مليون و200 ألف دولار سنويا، وهو نفس راتب التونسي علي معلول صاحب اعلي عقد في الفريق ليوافق علي التمديد وبالتالي يتثني لهم تمديد اعارته أو بيعه بمبلغ مالي كبير خاصة وان السويسري رينيه فايلر يرفض استمراره في الموسم الجديد لوجود خلافات بينهما.

أضاف شبانه أن أزارو تلقي العديد من العروض مؤخرا من السعودية و الإمارات و فرنسا ولكنه يرغب فى العودة للأهلي و الرد على المشككين وتحديدا رينيه فايلر بأنه لاعب كبير.