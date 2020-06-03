شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للتايكوندو يخطر الاتحادات المحلية بالإرشادات الطبية تحسباً لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات و التعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتي تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد ان الارشادات التي تلقاها الاتحاد من نظيره الدولى لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعلنها مسئولي الصحة من تعقيم الملاعب وصالات المنافسة وكذلك الأدوات التي يستخدمها اللاعبون .، مشيرا الى ان المنتخب انهى البطولات المؤهلة لطوكيو وحسم مقاعده في الاولمبياد ، وبالتالي فمازال هناك وقت للتمهل وعدم البدء في التدريبات فىالوقت الحالي الا بعد اعلان وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية .

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وأعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم شروط التقدم لاختبارات الأحزمة، والمقرر إقامتها أون لاين، بأن يقوم كل لاعب برفع الفيديوهات الخاصة به على الموقع المخصص لذلك، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات .

ومن الشروط التى أعلنها اتحاد التايكوندو كشف من النادى بطلب اختبار حزام مرفق به الاسماء موجه للمدير التنفيذى للاتحاد ، على أن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين العضوية الاتحاد موسم 2020 وأن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين على GMS موسوم 2020 حتى الحزام الأبيض .

الخطوة التالية ملىء جميع بيانات كشف اختبار الحزام 2020 ، ويتم ارسال كشف اختبار الحزام 2020 على الايميل الخاص باختبارات الاحزمة على أن تكون تقدم الكشوف مكتوبة كمبيوتر ، وليست بخط الايد او مسحوبة اسكانر، ويقوم الاتحاد بمراجعة جميع البيانات ومخاطبة الأندية باكتمال المراجعة ، و سداد المبلغ المطلوب ، على أن يرفع كل لاعب الفيديو الخاص به على موقع الاتحاد.