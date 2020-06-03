شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور بعد قرار الأهلى: "حرام أقسم بالله اللى حصل فى حسام عاشور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامى خالد الغندور على اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "حرام اقسم بالله اللى حصل فى حسام عاشور من مجلس إدارة الأهلى".



حسام عاشور

وكان حسام عاشور قال فى فيديو نشره عبر حسابه على انستجرام: "أنا مش من هواه تسجيل الفيديوهات، بس لازم الفترة اللي فاتت كان فى كلام ولغط كبير جدًا وكان لازم أطلع وأتكلم.. أولاً الناس كلها عارفة تاريخى وقيمتى وإنجازاتى مع الأهلى، والحمد لله لم أقصر مع الأهلى، وبقالى 16 سنة فى النادى ولم يسمع أحد صوتى نهائيًا، وقمت بعملى شغلى على أكمل وجه، وبشتغل للنادى اللى أتربيت فيه وبعمل اللي عاليا".

أضاف: "أنا متأثر بسبب الضغط الزائد على فى الفترة اللي فاتت ومش عارف ليه، وأنا هقول القصة بأختصار، عمرى ماطلبت حاجة من النادى وعمرى مطلبت أطلع برا زى الناس اللي بتطلع تستفاد ماديًا، وكنت دائمًا أوقع على بياض، والموضوع الأخير كان بالنسبالى صعب، وعرضوا عليا مباراة اعتزال وأن أعمل فى قناة النادى وأخوض معايشة مع أى فريق خارجى، طلبت منهم فرصة للتفكير خصوصًا أن موضوع اعتزالى وأنا صاحب 34 عامًا ومازلت قادر على العطاء".

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تابع: "وبعد ما قمت بالتفكير أتصل بى أحد المسئولون بالأهلى وقال لى أن المستشار تركى آل الشيخ تدخل وسيقوم بعمل مباراة اعتزال، فما رأيك؟.. فوافقت، وتواصلت معه وفقًا لما بُلغت به، والمستشار ترك قال لى: "اللى أنت عايزه هعملهولك" وفقًا للاتفاق الثلاثى، ثم تم الإتفاق على تحرير ورقة تفيد بأن الأهلى سيشارك فى مباراة اعتزالى، وقمت بتوقيعها من سيد عبد الحفيظ ومحمد مرجان أول أمس، وكنا نضع الرتوش الأخيرة وقمت بتصوير فيديو لشكر كل العاملين فى النادى قبل إعلان إعتزالى".

أردف: "ثم طلب منى محمد العاصى أن أرسل له خطاب الشكر لمراجعته قبل نشره بصفة رسمية، وهذا الكلام كان من الساعة الثامنة مساءًا، وبدأت المماطلة حتى الساعة 12 ونصف صباحًا فى أن الكابتن محمود الخطيب مش بيرد وإن حفيده تعرض لوعكة ولا يستطيع الرد.. وهذا ما حدث بالتفصيل، وكل شيئ كان ماشى تمام لكن لا أعلم لماذا خطاب الشكر عطل كل شيئ".