شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 2/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 6/2/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً بعد انتهاء اجتماعه الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كونفرنس جاء نصه كالتالي :"انطلاقًا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزامًا عليه أن يضع أمام الرأي العام عددًا من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات.. تركى آل الشيخ يتصدر خمس قرارات لمجلس الأهلى.. إلغاء الرئاسة الشرفية أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً بعد انتهاء اجتماعه الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كونفرنس Advertisements الأهلى بعد قرارات المجلس: "نادى القرن الأفريقى فوق الجميع" حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على التعليق بطريقة غير مباشرة أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز السابق تلقيه عرضًا لتدريب فريق الأهلي أثناء تواجده على رأس القيادة الفنية لفريق بيراميدز الموسم الماضى الذى رحل عنه بسبب سوء النتائج المحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 2/6/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.