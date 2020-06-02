تركي آل الشيخ يستنجد بوزير الرياضة بعد قرار الأهلي بتجريده من الرئاسة الشرفية

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية “تركي آل الشيخ“، على قرار إدارة الأهلي بتجريده من منصب الرئيس الشرفي النادي خلال اجتماع عقد اليوم بمقر النادي بالشيخ زايد.

وأبدى تركي آل الشيخ ترحيبه بالقرار، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” بعد دقائق من إعلان إدارة الاهلي القرار.

وكتب مالك ألميريا: “أخيراً تم قبول الاستقالة.. الكورة الآن في ملعب وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ليتهم كتبوا كل شيء بالأسماء”.

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وقرر مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماع اليوم، رفع اسم تركي آل الشيخ من اللائحة الفخرية للرئاسة الشرفية بالنادي.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تقدمه باستقالته من منصب رئيس شرف النادي، على خلفية الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الآونة الأخيرة.

كما قررت إدارة الاهلي مخاطبة وزير الشباب أشرف صبحي، للحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ من هدايا وتبرعات، كان قد تم ضمها لممتلكات النادي.

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