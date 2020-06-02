رياضة | زيزو: بيراميدز سيفوز بالدوري المصري خلال عامين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زيزو: بيراميدز سيفوز بالدوري المصري خلال عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز بأن النادي قادر على التتويج بلقب الدوري في غضون موسمين.

وقال عبد الشافي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الموسم الماضي بيراميدز قام بقفزة كبيرة في مسيرته، والتجربة كانت جيدة للغاية".

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وأضاف :"بيراميدز كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب وخاصة بطولة كأس مصر".

وتابع :"في غضون سنتين أعتقد بأنه من الممكن أن يكون الأمر مختلف ويتوج بلقب".