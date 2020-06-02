اللجنة الرياضية بالوفد تنعي وفاة مدرب منية سمنود

تنعي اللجنة الرياضة بحزب الوفد، ببالغ الحزن والأسى رحيل القيمة التدريبية الكبيرة "الكابتن فتحي السيد" المدير الفني الأسبق لأندية الشمس ومنية سمنود. "الكابتن فتحي السيد" المدير الفني الأسبق لأندية الشمس ومنية سمنود. وتتقدم اللجنة بخالص العزاء إلى أسرته ومحبيه، للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه خالص العزاء.

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