شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية دراماتيكية لعلاقة حسام عاشور بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة النادي الأهلي إلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وقع غرامة مالية على حسام عاشور، لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.

كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادي إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

وخرج حسام عاشور فى فيديو عبر إصفحته بموقع إنستجرام، أعرب خلاله عن خيبة أمله لعدم إتمام الاتفاق بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الخاص بمهرجان اعتزاله.