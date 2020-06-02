هل يغيب رينيه فايلر عن انطلاقة عودة النشاط الكروي الأيام المقبلة.. سيد عبد الحفيظ يجيب

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي عن إمكانية غياب المدير الفني السويسري رينيه فايلر عن انطلاقة استئناف نشاط الكرة التدريجي في مصر.

وأعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية وتوقف كافة الأنشطة الرياضية والبطولات.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رينيه فايلر لم يقرر حتى الآن موعد سفره الى سويسرا للاطمئنان على أسرته بسبب توقف حركة الطيران والتزامه الكامل بالظروف الصعبة التي تعيشها كرة القدم حاليا ً في مصر والعالم أجمع.

أضاف عبد الحفيظ أنه من الجائز غياب فايلر عن انطلاقة تدريبات الفريق لكن كل هذه الأمور سيتم تحديدها وفق الظروف التي سيتم مناقشتها معه في الاجتماع المقبل للجهاز الفني للفريق.

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أوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي ان المدير الفني قرر السفر الى سويسرا في زيارة سريعة قبل العودة الى القاهرة وأنه من الوراد ان يصادف موعد سفره مع العودة التدريجية لكرة القدم في مصر الا أن الأمور ستسير وفق الخطة التي سيتم اعتمادها لعودة اللاعبين للتدريبات من جديد.

وقال عبد الحفيظ أن الجهاز الفني على اتصال دائم مع اللاعبين للوقوف على كافة التفاصيل الكبيرة والصغيرة الخاصة بإعدادهم بدنياً وفنياً خلال الفترة الحالية حتى يتخلص الجميع من أية أثار سلبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من خالد محمود طبيب الفريق تضمن اخر المستجدات في ملف اللاعبين المصابين، حيث تأكد مشاركة حمدى فتحى في أول تدريب للفريق الأحمر بعد تعافيه الكامل من الإصابة في غضروف الركبة، بينما يعود محمد محمود فى شهر أغسطس المقبل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيكون اللاعب مضطراً للسفر لألمانيا بمجرد فتح المجال الجوى للاطمئنان على الجراحة التى أجراها قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي، وسيصبح سعد سمير جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه في شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر أكيلس فى ألمانيا، في الوقت الذي يحتاج كريم نيدفيد لـ3 أشهر من الآن قبل التعافي بشكل كامل لاستمرار معاناته من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة العام الكامل.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).