شكرا لقرائتكم قرارات الأهلى..التقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي "انفوجراف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي السكوت على حقوقهم الفكرة تجاه استخدام غريمه الزمالك لقب نادي القرن، باعتباره يضر مصالح النادي المالية، لاسيما وأنه صاحب الحق الأصيل في لقب نادي القرن بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وبناءا عليه قرر مجلس الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه في لقب نادي القرن الإفريقي.

اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها:

أ‌- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

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ب‌- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

ت‌- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

.. وفي هذا الصدد يجدد مجلس إدارة النادي الأهلي مناشدة جماهيره الغفيرة في كل مكان الحرص على قيم وتقاليد النادي دون الإساءة لأي شخصيات أو هيئات فردية أو اعتبارية انتصارًا للقيم الرياضية والعلاقات الطيبة الواجبة.