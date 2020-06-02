رياضة | جرافينا يعلق على عودة الجماهير لمباريات الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر جرافينا يعلق على عودة الجماهير لمباريات الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا أنه من الممكن أن يتمكن عدد محدود من المشجعين من حضور مباريات الدوري الإيطالي عقب استئنافه في يونيو الحالي بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وعن عودة الجماهير للمباريات، قال جرافينا في تصريحات صحفية:"أتمنى بصدق أن أرى حضوراً محدوداً للجمهور في الملاعب خلال الأسابيع الأخيرة من الدوري".

وأضاف:"لا يمكن التفكير بأن ملعب سيشهد تواجد 60 ألف مشجع، هذا مستحيل، يمكن أن يكون هناك فرصة للحد الأدنى من الجمهور مع الإجراءات اللازمة".

واختتم جرافينا تصريحاته قائلاً:"لو حضر الجمهور ستكون هذه طريقة لمكافأة جماهير كرة القدم الإيطالية على العديد من التضحيات والمعاناة".