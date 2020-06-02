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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلاتر: إنفانتينو مصاب بجنون العظمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
انتقد رئيس "فيفا" السابق جوزيف بلاتر، الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، مشيراً إلى إنه يريد أن يجعل كرة القدم آلة مالية ضخمة. قال بلاتر في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "يبدو أن جياني إنفانتينو أراد أن يمهد الطريق للرئاسة". وأضاف: "يريد إنفانتينو تحويل كرة القدم إلى آلة أموال ضخمة، يريد أن يكون كل شيء أكبر". وتابع: "كأس العالم المكون من 48 فريقاً، لأنه يريد المزيد من المال ثلاث أضعاف، كأس العالم للأندية بالنظام الجديد الذي يضم 24 فريقاً، بينما تجاوز عدد المنتخبات في كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 فريقاً". وواصل: "هذا غير ممكن، وثقيل جداً على الهضم". واتهم بلاتر إنفانتينو بأنه أصبح مصاب بجنون العظمة. واختتم: "أصبح إنفانتينو مصاب بجنون العظمة، في غطرسته، لم يعد يتحدث إلى رؤساء الجمعيات، ولكن فقط إلى رؤساء الدول".
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