شكرا لقرائتكم زى النهاردة .. الإسماعيلى بطلا للدورى عام 2002 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم ، 2 يونيو عام 2002 إستطاع النادى الإسماعيلى أن يصيح أخر أندية الأقاليم تتويجا بالدورى العام حتى الأن بالفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين على النادى المصرى بإستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى كبير ، فى المباراة التى جمعتهما ، ضمن منافسات الأسبوع ال26 و "الأخير" لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2001/2002.

أحرز أهداف فريق الإسماعيلى فى هذه المباراة عماد النحاس الهدف الأول فى الدقيقة الأولى ، ثم تعادل إيهاب جلال للمصرى فى الدقيقة 10 ، بينما أحرز عمرو فهيم هدف الإسماعيلى الثانى ، ثم تعادل للمصرى عمرو الدسوقى فى الدقيقة الـ 3 من الشوط الثانى ، لينجح عمرو فهيم فى إحراز هدف البطولة فى الدقيقة 85 ،ليرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 66 و يصبح بها بطلا للدورى .

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أدار اللقاء تحكيميا الحكم الدولى رضا البلتاجى ، و شهدت صفوف الإسماعيلى فى هذه المباراة مشاركة عدد من النجوم أبرزهم ، محمد صبحى و أحمد فتحى و اسلام الشاطر و محمد بركات و عماد النحاس و محمد حمص و خميس جعفر و عبد الحميد بسيونى و حمام ابراهيم و عمرو فهيم و عطيه صابر محمد صلاح ابو جريشه ومحمد محسن أبو جريشه و عبد الرزاق محمد .

ومن أبرز اللاعبين التى لعبت للمصرى فى هذه المباراة : عصام عبد العظيم و محمد ساهر و ايهاب جلال و عمرو الدسوقى و اكرامى يسرى و محمد الغنام و ياسر محمد و محمد يوسف و انور شلوفة و احمد كشرى و عمرو الصفتى و محمد عبد الستار و عبدالله رجب

كما شهدت هذه المباراة اعتداء محمد يوسف على بركات ، ليلعب المصرى المباراة ب10 لاعبين .