شكرا لقرائتكم عماد متعب: المهاجم الصريح أفضل مركز لـ كهربا في تشكيل الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المركز الأفضل لمحمود عبد المنعم كهربا في الأهلي، مؤكداً أن المركز الأفضل له ليس هو المهاجم الصريح، وقال عماد متعب في تصريحات إعلامية له :"كهربا مثل اجاي يستطيع اللعب كرأس حربة ولكنه ليس مركزه الأساسي ..خطورة كهربا ستظهر أكثر في مركز الجناح أو عندما يلعب خلف المهاجمين"

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وأضاف عماد متعب أن احتياج الأهلي لمهاجم يعد أمر طبيعي مؤكداً أن الفريق الأحمر يحتاج لنوعية المهاجم الهداف الذي يستطيع التسجيل من انصاف الفرص خاصة وأن الفريق يكون مُطالب بالمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.