شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة إصابة حفيد الخطيب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حالة نفسية سيئة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي عطل العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء، وتسبب في حدوث أزمة حسام عاشور قائد النادي الأهلي، و الذي ابدى غضبه من التأخر عليه في ملف مباراة اعتزاله.

وعلم الخليج 365 أن سر حزن الخطيب هو مرض حفيده اثناء تواجده معه في الساحل الشمالي، والذي تم نقله للمستشفى لينصح الأطباء بحقنه بالكورتيزون، وهو الأمر الذي أثار قلق الخطيب، ولم يوافق عليه حتى لا يؤثر الأمر على صحة حفيده.

وأكد مسئولو الأهلي أن حفيد الخطيب لا يعاني من فيروس كورونا كما تردد، كاشفين أنه تعرض لوعكة صحية عادية وتحسنت حالته بشكل كبير في الساعات الأخيرة، وبالفعل بدأ الخطيب في مباشرة اعماله بشكل طبيعي والبداية برئاسة اجتماع مجلس الإدارة اليوم.