شكرا لقرائتكم الريشة الطائرة يبحث مع وزارة الرياضة كيفية استكمال مسابقات الحافز الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة على مناقشة وزارة الشباب و الرياضة فى كيفية إستكمال المسابقات الخاصة بفئات الحافز الرياضى للاعبين ، حيث قال التهامى فى تصريح لـ "الخليج 365" إنه سيضع خطة عودة التدريبات وعودة المسابقات بناءا على التعليمات التى سيتم إرسالها المرحلة المقبلة من جانب الوزارة فى حالة قرار الحكومة بذلك مثلما تم الإعلان عنه مسبقا بعودة النشاط تدريجيا من منتصف يونيو .

وأكد التهامى، أنه سيعقد اجتماعات مع لجنة المسابقات و اللجنة الفنية بالإتحاد لدراسة وضع خطة عودة النشاط فى المرحلة المقبلة .

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كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة مسبقا عن عن تسليمه خطة تتضمن 3 معسكرات خارجية للجنة الأولمبية فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو التي تم تاجيلها إلى يوليو 2021 ،حتى يكون اللاعبين جاهزون من خلال هذه الخطة لتحقيق الأهداف التى وضعها الاتحاد بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية التى عقدت اجتماعات مع جميع الاتحادات فى الفترة الماضية من أجل تجهيز برنامج إعداد للاعبين لمدة 12 شهرا يكون كافيا لتجهيز اللاعبين بعد استئناف النشاط الرياضى عقب الانتهاء من أزمة كورونا، التى يعانى منها العالم فى الفترة الحالية وتسببت فى إيقاف النشاط الرياضى بمصر على أن تتم مناقشة النشاط الخاص باللعبة فى اجتماع الاتحاد الدولى المقبل المقرر انعقاده أون لاين فى شهر يوليو المقبل بدلا من مايو الجارى، والذى سيشهد التحدث فى كل الأمور التى تخص المسابقات الدولية فى ظل هذا الوضع الراهن، ومناقشة السيناريوهات التى سيتم من خلالها عودة النشاط مرة أخرى .

وقال التهامى إنه وضع خطة هذه المعسكرات بدراسة متأنية للأوضاع حاليا بعد تعليق النشاط فى الوقت الحالى ورغبة الاتحاد فى استكمال مشوار التأهل إلى طوكيو، لاسيما أن الاتحاد الدولى للريشة الطائرة حدد أكتوبر المقبل لإقامة بطولة العالم للفرق، بدلًا من مايو الجارى، ومن المقرر إقامة البطولة فى العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" خلال الفترة من 3 وحتى 11 أكتوبر المقبل.