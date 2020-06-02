شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: وزير الرياضة لم يتدخل في لائحة اتحاد الكرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يتدخل في وضع لائحة الجبلاية إلا بالبنود التي تتطابق مع قانون الرياضة المصري، مضيفاً أن بند الـ 8 سنوات مازال محل نقاش حتى الآن، كما أكد رئيس اللجنة الخماسية أن لائحة اتحاد الكرة لا تنص على تتويج الأهلي بطلاً لمسابقة الدوري العام في حالة إلغاء الموسم الجاري، باعتباره صاحب الصدار في جدول المسابقة خلال النصف الأول من البطولة، مضيفاً أن قرار استئناف مسابقة الدوري العام أو الغائها سيتم حسمه خلال أيام، وأن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أي ظروف.

وقال الجنايني في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير، والذي يقدمه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق عبر إذاعة أون سبورت: الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لم يتطرق إلى أي شئ خاص باللائحة في اجتماعه معنا إلا في الأمور التي تتطابق مع القانون المصري.

أضاف الجنايني: بند الـ 8 سنوات مازال قيد النقاش مع الفيفا وننتظر الرد النهائي من الزملاء حتى نعرف "الناس عايزة ايه" وحتى الآن لم تحسم مسألة الـ 8 سنوات، ولكن أعتقد أن هذا الاقتراح مناسب للكرة المصرية.

واستطرد رئيس اللجنة الخماسية متحدثاً عن بطل الدوري في حالة الإلغاء قائلاً: كل الأراء التي تخرج بتحديد بطل للدوري إذا تم الغاء المسابقة أو بتحديد الفرق الهابطة إلى القسم الثاني هي مجرد اجتهادات يتحدث عنها أصحاب المصالح الشخصية، ولكننا نتحدث عن مصلحة الكرة المصرية فقط وليس أندية بعينها.

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وأضاف الجنايني: إذا اتخذنا قرار باعتبار الأهلي بطىً للدوري في حالة إلغاء المسابقة، سنكون مضطرين لاتخاذ الكثير من القرارات الاعتبارية الأخرى بناءً على هذا القرار وهو ما لن يكون في صالح الكرة المصرية.

وعن مصير مسابقة الدوري العام قال عضو اللجنة الخماسية: اذا اضطررنا إلى تأجيل مسابقة الدوري أكثر من ذلك فلا مفر من إلغاء المسابقة خاصة أن لدينا التزامات كبيرة في الموسم الجديد.

أضاف الجنايني: لا يمكن أن نؤجل انطلاقة الموسم الجديد لاستئناف الموسم الجاري، ولا يجب أن ننسى أن في 2021 لدينا تصفيات أمم أفريقيا ولدينا أولمبياد طوكيو في يونيو وهذا يستوجب منح شوقي غريب فرصة اعداد مناسبة وأن يتفرغ اللاعبين للمنتخب الأوليمبي.

واستطرد عمرو الجنايني: ما غفل عنه الجميع هو أن مصر ستستضيف أيضاً بطولة كأس العالم العسكري في العام المقبل، وكل هذه الأحداث لا يمكن تجنب جداولها الزمنية، ولذلك ننتظر قرار الدولة النهائي في منتصف يونيو بشأن المسابقة.