شكرا لقرائتكم خبر عن 2 ونص مليون دولار قيمة عرض إماراتي.. تعرف على موقف الأهلى من الاستغناء عن معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة النادى الأهلى التفريط فى على معلول، لاعب الفريق الكروى الأول، بالرغم من حصوله على عرض من نادى العين الإماراتى بمقابل 2 مليون ونصف المليون دولار، وطلب الإدارة من اللاعب غلق ملف الرحيل لحاجة الفريق الى جهوده، وأوصت لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح بترضية اللاعب لإغرائه بالبقاء وعدم الحديث عن الرحيل وذلك خوفا من الإغراءات التى يحصل عليها اللاعب باستمرار من إحدى شركات التسويق التى تحدثت معه مؤخرا عن رغبة النادى الإماراتى فى التعاقد معه، وينتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة بشأن غلق باب الرحيل.

فيما تلقى الأنجولى جيرالدو عددا من العروض الخارجية مؤخرا أبرزها من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى بجانب عرض آخر من أحد الأندية البرازيلية التى أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن اللاعب يرغب فى الانتقال للدورى البرازيلى أو الأنجولى بعدما تحفظ على اللعب فى الخليج وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من النادى بالرحيل بداعى عدم حاجة فايلر لجهوده من ناحية، ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

من جهة أخرى، تكثف لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، جهودها للتعاقد مع مهاجم جديد لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث ترغب اللجنة فى الانتهاء من ملف المهاجم الجديد حتى تتفرغ لإنجاز باقى الصفقات التى طلبها رينيه فايلر، المدير الفنى، لتدعيم الفريق بعناصر جديدة، ووفقا لمصدر داخل الفريق فإن لجنة التعاقدات رفضت الاستسلام فى صفقة التفاوض مع جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى خلال الفترة الأخيرة، باعتباره أحد أهم أهداف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل ضمن قائمة 4 لاعبين أجانب مُرشحين لتدعيم الفريق الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية مغربية عن تلقى وليد أزارو، لاعب النادى الأهلى والمعار إلى الاتفاق السعودى، عرضا من نادى الشباب السعودى للانتقال إلى صفوفه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بجانب عرض آخر من أحد الأندية القطرية بدون الكشف عن هوية الأخير. ووفقا لصحيفة هيسبريس المغربية، فإن الدولى المغربى وليد أزارو اقترب من حسم مستقبله والانتقال إلى فريق جديد يدافع عن ألوانه بدءا من الموسم المقبل، بعدما بات خارج حسابات ناديه الحالى.

وأوضحت الصحيفة أن الشباب السعودى أبدى رغبة كبيرة فى التعاقد مع اللاعب بعد نهاية فترة إعارته إلى الاتفاق. وتابعت الصحيفة: «يحاول مسؤولو نادى الشباب إغراء البالغ من العمر 24 سنة، وذلك بمنحه راتبا سنويا يصل إلى مليون دولار، مقابل نيل موافقته على ارتداء قميص المجموعة، لاسيما فى ظل توصله لعروض أخرى من بينها عرض مثير للاهتمام من نادٍ إماراتى، اضطر إلى رفع عرضه ليصل إلى مليون و200 ألف بغية إقناع الهداف المغربى بارتداء فانلة الفريق»، ويمنى مسؤولو النادى النفس هذه المرة بقبول عرضه وترغب إدارة الشباب فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع أزارو بخصوص الشروط الشخصية، قبل إرسال عرض رسمى إلى إدارة الأهلى، وكان المهاجم سالف الذكر انتقل إلى اتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر، فى وقت لايزال متبقيا للاعب موسم فى عقده مع الأحمر، ويحق له بعد انتهائه الانتقال إلى أى نادٍ مجانا.

فى شأن مختلف، يعقد مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة 3 أزمات أثيرت خلال الفترة الأخيرة.

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